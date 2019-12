Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag weiter im Plus tendiert. Der ATX notierte um 14.15 Uhr mit 3.234,74 Punkten und einem Aufschlag von 0,94 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,57 Prozent, FTSE-100/London +0,81 Prozent und CAC-40/Paris +0,59 Prozent.Der Handel verlief zum Wochenauftakt weiter ruhig. Auch der große Verfallstag am Terminmarkt wirkte sich nicht stark aus. Die Aktivität am ...

