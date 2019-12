Wer gut aussieht, verdient auch mehr. Dieser Zusammenhang ist wissenschaftlich belegt. Ökonomen verstehen die Folgen davon immer besser - über die Ursachen herrscht noch keine Gewissheit.

In den Büros und Arbeitsstätten dieser Welt findet eine Diskriminierung statt, die nur selten adressiert wird: Wer nicht der geltenden Schönheitsnorm entspricht, verdient weniger. Das zumindest legt die ökonomische Forschungsliteratur nahe. Unter dem Schlagwort "beauty premium", dem zusätzlichen Lohn, der Menschen für gutes Aussehen gezahlt wird, finden Wirtschaftswissenschaftler beachtliche Effekte.

Eine der meistzitierten Untersuchungen dazu hat der Arbeitsökonom Daniel Hamermesh in seinem Buch "Beauty Pays" 2011 vorgelegt. Hamermesh, ein mittlerweile emeritierter Professor der Royal Holloway Universität in London, fasst darin die Forschungsergebnisse aus verschiedenen Studien seit Anfang der 90er-Jahre zusammen. Daraus leitet er eine eindeutige Schätzung ab: Teile man die Gesellschaft nach ihrem Aussehen in drei gleich große Teile, verdient das schönste Drittel im Verlauf eines Berufslebens fünf Prozent mehr als das durchschnittlich aussehende Drittel und zehn bis zwölf Prozent mehr als das unattraktive. So könne es dazu kommen, dass bei überdurchschnittlich attraktiven Menschen bis zur Rente 250.000 Dollar mehr auf dem Konto gelandet sind, als bei unterdurchschnittlich attraktiven.

Seitdem untersuchen Wirtschaftswissenschaftler immer wieder, welchen Einfluss äußere Erscheinung auf das berufliche Vorankommen hat. Oder umgekehrt: Wie hinderlich es sein kann, nicht normschön zu sein. Wer die aktuellen Studien sichtet, merkt: Ganz so klar, wie Daniel Hamermesh einst dachte, ist der Zusammenhang zwar nicht. Doch meistens haben es die Schönen durchaus leichter auf dem Arbeitsmarkt.

Um mögliche Boni für gut Aussehende festzustellen, versuchen Ökonomen deshalb zunächst, subjektive Schönheit in Zahlen zu pressen. Dazu legen sie Versuchsteilnehmern Fotos von Menschen vor und lassen diese auf einer Skala von sehr unattraktiv bis sehr attraktiv bewerten. Natürlich hat jeder Mensch eigene Präferenzen, aggregiert man diese aber, so die Hoffnung, findet man zumindest eine Annäherung an das, was in der untersuchten Gesellschaft als schön gilt. Die Tatsache, dass ein Mensch von ihr abweicht oder ihr entspricht, setzen die Forscher dann ins Verhältnis zu den unterschiedlichsten Beobachtungen. ...

