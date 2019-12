NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Mit den näherrückenden Weihnachtstagen und dem baldigen Jahresende würden die Investoren langsam ihre Bücher schließen, so ein Marktteilnehmer. Dies dürfte zu einem deutlicheren Umsatzrückgang führen. Für keine Bewegung sorgen die bislang veröffentlichten US-Konjunkturdaten, die exakt den Erwartungen entsprachen. Bereits am Vortag hatte ein überraschend schwacher Philadelphia-Fed-Index keine Reaktion am Markt hervorgerufen.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell wenig verändert.

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal um 2,1 Prozent gewachsen, wie aus der dritten Veröffentlichung der Daten hervorgeht. Damit wurden sowohl die zweite Schätzung als auch die Markterwartung bestätigt. Die Konsumausgaben, die mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmachen, erhöhten sich mit einer Jahresrate von 3,2 Prozent, nach einem Plus von zunächst 2,9 Prozent.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgen dann noch der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Dezember in der zweiten Lesung sowie die persönlichen Einkommen und Ausgaben für November.

Nike verzeichnen nach guten Zahlen Gewinnmitnahmen

Bei den Einzelwerten dürfte die Nike-Aktie im Fokus stehen, nachdem das Unternehmen nach Handelsende am Donnerstag Quartalsergebnisse bekannt gegeben hat. Der Sportartikelhersteller steigerte in seinem zweiten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig und übertraf auch die Erwartungen. Die Aktie fällt vorbörslich um 1,3 Prozent. Teilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen, denn unmittelbar vor der Veröffentlichung der Zahlen waren die Papiere auf ein Rekordhoch geklettert.

Die Titel von Scholastic schießen um 11,3 Prozent in die Höhe, nachdem das auf Kinder- und Schulbücher spezialisierte Verlagshaus mit den Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen hatte.

Die französische Wettbewerbsbehörde hat ein Bußgeld in Höhe von 150 Millionen Euro gegen Google verhängt. Der US-Konzern habe die marktbeherrschende Stellung im Geschäft mit Online-Werbung bei Suchergebnissen missbraucht, indem Werbetreibende willkürlich und ungerechtfertigt aus dem System des Konzerns ausgeschlossen worden seien. Die Aktie von Google-Mutter Alphabet ist vorbörslich noch nicht aktiv.

Die Titel von Blackberry legen um 8,8 Prozent zu. Das Unternehmen ist in im dritten Geschäftsquartal zwar wegen einer Verdoppelung der operativen Kosten in die Verlustzone gerutscht, bereinigt und mit dem Umsatz übertraf das Unternehmen jedoch die Erwartungen.

Euro unter Druck und unter 1,11 Dollar

Der Euro ist am Freitagmittag plötzlich auf breiter Front unter Druck geraten und fiel bis auf 1,1086 Dollar. Kursbewegende Nachrichten gibt es keine, wie aus dem Devisenhandel zu hören ist. Die Bewegung wird Stop-Orders unter den letzten Tiefs sowie einem wenig liquiden Handel kurz vor Weihnachten zugeschrieben. Aktuell liegt der Euro bei 19,1088 Dollar. Dagegen geht es für das Pfund nach oben auf 1,3035 Dollar, verglichen mit 1,3006 am Vorabend. Ein positiver Impuls kommt von der überraschenden Aufwärtsrevision des britischen BIP. Keine Überraschung wird dagegen von der Brexit-Abstimmung im Londoner Parlament erwartet. Da Premierminister Boris Johnson nun über eine komfortable Mehrheit verfügt, dürfte er mit dem vor der Wahl noch gescheiterten Abkommen mit der EU diesmal problemlos durchkommen.

Die Ölpreise geben ihre Vortagesgewinne größtenteils wieder ab. Teilnehmer berichten auch hier von niedrigen Umsätzen vor den Feiertagen und dem Jahresende. Zuletzt hatte die Hoffnung dominiert, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China beigelegt wird und ein konjunktureller Abschwung vermieden werden kann. Dies dürfte positiv auf die Ölnachfrage auswirken. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,3 Prozent auf 61,00 Dollar, Brent verliert 0,2 Prozent auf 66,38 Dollar.

Gold und Anleihen zeigen sich wenig verändert. Die Feinunze liegt aktuell bei 1.479 Dollar, die Rendite zehnjähriger Papiere liegt kaum verändert bei 1,93 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 -0,4 1,62 41,3 5 Jahre 1,73 0,2 1,73 -19,2 7 Jahre 1,86 0,8 1,85 -38,9 10 Jahre 1,93 0,5 1,92 -51,8 30 Jahre 2,36 0,4 2,36 -70,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:37 Do, 17:36 % YTD EUR/USD 1,1088 -0,33% 1,1118 1,1117 -3,3% EUR/JPY 121,22 -0,37% 121,48 121,53 -3,6% EUR/CHF 1,0876 -0,06% 1,0884 1,0876 -3,4% EUR/GBP 0,8506 -0,53% 0,8541 0,8545 -5,5% USD/JPY 109,33 -0,05% 109,27 109,32 -0,3% GBP/USD 1,3035 +0,21% 1,3015 1,3009 +2,1% USD/CNH (Offshore) 7,0010 +0,03% 7,0091 7,0017 +1,9% Bitcoin BTC/USD 7.171,01 +0,33% 7.139,01 7.144,76 +92,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,00 61,18 -0,3% -0,18 +25,5% Brent/ICE 66,38 66,54 -0,2% -0,16 +19,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.479,10 1.478,80 +0,0% +0,30 +15,3% Silber (Spot) 17,12 17,05 +0,4% +0,07 +10,5% Platin (Spot) 932,60 937,00 -0,5% -4,40 +17,1% Kupfer-Future 2,81 2,83 -0,6% -0,02 +5,9% ===

