Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Ernennung eines neuen Finanzvorstands von 95 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit Marco Swoboda erneut jemand aus den eigenen Reihen gefunden, insofern überrasche sie die Ankündigung nicht, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings finde sie das letztlich nicht unbedingt inspirierend. Der jüngst von Henkel gegebene schwache Ausblick habe die Aktie zudem nicht so stark belastet, wie sie erwartet habe. Mit ihrer Kurszielsenkung signalisiere sie Vorsicht./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 / 07:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / 07:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-12-20/15:38

ISIN: DE0006048432