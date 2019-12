Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von J.P. Morgan über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) (ISIN IE00BJ06C044/ WKN A2PUSW) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, in einen aktiv verwalteten ETF zu investieren, der darauf abziele, langfristig eine Rendite über die des S&P 500 zu erwirtschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...