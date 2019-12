Peking (ots/PRNewswire) - Ucommune macht die Arbeit während der Weihnachtszeit weniger stressig - mit Co-Sharing-E-CommerceUcommune, eines der "Einhörner" Chinas im Coworking-Segment, stellt sich ganz auf die Feiertage ein, indem es an seinen Community-Standorten weltweit Weihnachtsfeiern und festliche Aktivitäten organisiert. Die Standorte in Hongkong und Singapur organisieren Feier-Events, um den Zusammenhalt unter ihren Coworking-Mitarbeitern zu stärken. Um seinen Mitgliedern während der geschäftigen Jahreszeit den Kauf von Geschenken zu ermöglichen und Zeit zu sparen, ist Ucommune eine Partnerschaft mit neu aufkommenden und etablierten Marken in China eingegangen, um eine attraktive Reihe von Geschenkideen verfügbar zu machen. Angefangen mit hochwertigen Waren, die zu günstigen Preisen an Arbeitsplätze geliefert werden, bis hin zum perfekten "Secret Santa"-Tipp für Schenkende: Die Ucommune-Mitglieder können ihre neuen Einkaufsentdeckungen untereinander austauschen und besprechen, sodass das Schenken über die diesjährigen Feiertage weniger stressig wird.Mit Musik und Events weihnachtlicher Art werden zahlreiche unterhaltende und herzerwärmende Aktivitäten angeboten. Zusätzlich zu einer Fotokabine können die Mitglieder sich am Zusammenstellen von Miniatur-Weihnachtsbäumen und -gebinden beteiligen, bei einem "Secret Santa"-Geschenkaustausch mitmachen, Wünsche an einen Weihnachtsbaum hängen und ein Spiel des Lieder-Erratens spielen. Auch können Sie sich an festlichen Leckereien erfreuen. Es wird Zuckerstangen, Schokolade, einen Stand für heiße Schokolade, einen Dessert-Tisch, Wein und andere Getränke geben.Ucommune hat es sich zum Ziel gesetzt, Verbindungen unter seinen unternehmerischen Mitgliedern zu fördern und die kulturellen Erfahrungen seiner Mitarbeiter zu erweitern. Es bietet seinen Mitgliedern eine Möglichkeit, sich zu entspannen und sich mit Personen anderer Inkubatoren und Orte zu vernetzen, um die Feiertage genießen zu können.Informationen zu UcommuneUcommune ist Chinas Betreiber von Coworking-Communities. Mit Stand 30. September 2019 hatte Ucommune 197 Coworking-Räume in 41 Städten in Großchina und Singapur eingerichtet. Zu den Offline-Angeboten von Ucommune im Bereich Coworking-Space gehören selbstbetriebene Modelle der Art "U Space co-working", wunschgerechte Arbeitsräume der Art "U Studio" und "U Design", und die Asset-light-Modelle "U Brand" und "U Partner". Getragen von vier Jahren Marktbeobachtung setzt sich Ucommune für ein intelligentes Coworking-Ökosystem in China ein, in dem seine Mitglieder Ucommunes Netzwerk nutzen können, um ihr Potenzial zu entfalten und gemeinsam maximalen Nutzen zu erzielen. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website www.ucommune.com/en (http://www.ucommune.com/en).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057469/Ucommune.jpgPressekontakt:Sara Chen+86-152-1017-1558chenxi@ucommune.combranding@ucommune.comOriginal-Content von: Ucommune, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137162/4475480