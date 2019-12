Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CA9035101059 UGE International Ltd. 20.12.2019 CA9035104020 UGE International Ltd. 23.12.2019 Tausch 4:1 7814

CA74623Q1046 Pure Nickel Inc. 20.12.2019 CA36381N1024 Pure Nickel Inc. 23.12.2019 Tausch 1:1 7881