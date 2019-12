Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das Jahr 2019 ist fast zu Ende und war vor allem vom Handelskonflikt und dem Gezerre um die Brexit bestimmt. Was wird 2020 wichtig? Marktkenner Stefan Müller von der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse, DGWA, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe voraus auf die Herausforderungen der Banken, der Autobranche und des Gesamtmarktes. Welche grünen Themen in Zukunft seiner Ansicht nach die Börsen beeinflussen werden, erklärt er in der vollständigen Sendung.