Blackstone Resources AG (SWX: BLS) freut sich, die Veröffentlichung eines Explorationsberichts für ihr Lithiumprojekt in Chile bekannt zu geben. Der Bericht wird auf Anfrage im Januar 2020 zur Verfügung gestellt. Lithium ist ein wichtiges Batteriemetall, welches in Lithiumionenbatterien u.a. in Elektrofahrzeugen (EV) verwendet wird.

Der Explorationsbericht belegt Blackstones Lithium Ressourcen und erlaubt, die eigenen Lizenzgebiete weiter zu entwickeln. Diese befinden sich in der Antofagasta Region, welche in der Nähe anderer weltweit bekannter Lithiumvorkommen liegen.

Anfang 2019 vereinbarte Blackstone Resources Chile SpA ein Abkommen mit einem nationalen Partner zur Exploration und Entwicklung dieser Konzessionen. Blackstone prüft in naher Zukunft auch weitere Investitionsmöglichkeiten in Chile in diesem Bereich.

Blackstone Resources AG

Blackstone Resources ist eine Schweizer Holding mit Sitz in Baar, Kanton Zug und konzentriert sich auf den Batteriemetallmarkt als Primärmetall. Darüber hinaus werden Raffinerien für Gold und Batteriemetalle errichtet, entwickelt und verwaltet. Es bietet direkten Einfluss auf die Revolution der Batteriemetalle, die durch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ausgelöst wird, die große Mengen dieser Metalle benötigen. Dazu gehören Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit, Nickel, Kupfer und Lithium. Blackstone Resources hat den neuen Batteriecode BBC entwickelt. Darüber hinaus hat Blackstone Resources ein Forschungsprogramm zu neuen Batterietechnologien für Festkörperbatterien und deren Herstellungsverfahren gestartet.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: www.blackstoneresources.ch.

Der Haftungsausschluss ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss durch, um den Inhalt vollständig zu verstehen: http://www.blackstoneresources.ch/investors/disclaimer/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191220005327/de/

Contacts:

Blackstone Resources AG

Doris Suta

Blegistrasse 5

CH-6340 Baar

Switzerland

T: +41 41 449 61 63

F: +41 41 449 61 69

info@blackstoneresources.ch



Investor Relations

ir@blackstoneresources.ch



Medien Anfragen

media@blackstoneresources.ch