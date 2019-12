Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Baar, 20. Dezember 2019



Basierend auf der vom Verwaltungsrat der Bogar AG verabschiedeten Planung für 2020 hat der Verwaltungsrat der New Value AG eine Neubeurteilung der Bogar AG vorgenommen. Aufgrund des Jahresabschlusses 2019, welcher schlechter als erwartet ausfällt, beurteilt der Verwaltungsrat der New Value AG die bisherigen Annahmen für die Mehrjahresplanung der Bogar AG trotz der erwarteten positiven Entwicklung im 2020 als zu ambitioniert. Auf der Basis der überarbeiteten Bewertung ergibt sich für die Bogar AG eine Wertberichtigung um CHF 587 ' 474 (von CHF 0.35 pro Aktie auf CHF 0.26 pro Aktie). Aufgrund dieser Wertkorrektur wird sich der NAV (Net Asset Value) der New Value AG um CHF 0.18 pro Aktie vermindern.



Im Dezember wurde der im Halbjahresbericht angekündigte Verkauf der Swiss Diagnostic Solutions zum NAV-Wert abgeschlossen.



Die Sensimed SA konnte an die japanische Seed Co. Ltd. verkauft werden. Damit konnte ein Konkurs des Unternehmens vermieden werden. Für die New Value resultierte aus dem Verkauf der im November 2019 vollständig abgeschriebenen Aktien (siehe Medienmitteilung vom 26. November 2019) nur ein minimaler Erlös.



Weitere Informationen zu New Value New Value AG, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Gesundheit vertreten.



