United Internet AG erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 8.715.524 eigene Aktien zurück DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf United Internet AG erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 8.715.524 eigene Aktien zurück 20.12.2019 / 19:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG. Montabaur, 20. Dezember 2019. Im Rahmen des am 9. Dezember 2019 angekündigten öffentlichen Aktienrückkaufangebots der United Internet AG sind der Gesellschaft bis zum Ablauf der Annahmefrist insgesamt 8.715.524 Aktien (entspricht ca. 4,25 % des Grundkapitals der Gesellschaft) angedient worden. Darin enthalten sind 8.135.804 von Rocket Internet SE angediente Aktien. Das Angebot von United Internet belief sich auf maximal 9.000.000 Aktien, sodass alle Annahmeerklärungen berücksichtigt werden konnten. Die angedienten Aktien werden bis zum 31. Dezember 2019 durch die Depotbanken gegen Gutschrift des Angebotspreises aus den Kundendepots ausgebucht. Die Gesellschaft wird nach Abschluss der Transaktion insgesamt 17.338.513 eigene Aktien halten; dies entspricht ca. 8,46 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Darüber hinaus hat die United Internet Investments Holding AG & Co. KG, wie am 9. Dezember 2019 angekündigt, das öffentliche Aktienrückkaufangebot der Rocket Internet SE, das über bis zu 15.076.729 Aktien lief, für alle 11.219.841 von ihr gehaltenen Rocket Internet-Aktien angenommen. Die Rocket Internet SE konnte aufgrund der Überzeichnung ihres Rückkaufangebots die Annahmeerklärung der United Internet Investments Holding AG & Co. KG für 8.764.483 Aktien berücksichtigen. Die United Internet Investments Holding AG & Co. KG wird nach dem dinglichen Vollzug des Aktienrückkaufangebots noch 2.455.358 Rocket Internet-Aktien halten; dies entspricht ca. 1,63 % des Grundkapitals der Rocket Internet SE. Herr Oliver Samwer hat sich bereits am 9. Dezember 2019 verpflichtet, diese Aktien der United Internet Investments Holding AG & Co. KG bis zum 30. Juni 2020 zum Angebotspreis zu erwerben. Haftungsausschluss Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, versendet, verteilt oder verbreitet werden, und zwar jeweils weder durch Verwendung eines Postdienstes noch eines anderen Mittels oder Instrumentariums des Wirtschaftsverkehrs zwischen den Einzelstaaten oder des Außenhandels oder der Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies schließt unter anderem Faxübertragung, elektronische Post, Telex, Telefon und das Internet ein. Auch Kopien dieses Angebots und sonstige damit in Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen weder in die Vereinigten Staaten von Amerika noch innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika übersandt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der United Internet AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die die United Internet AG betreffen, oder durch andere Faktoren. Die United Internet AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Über United Internet Die United Internet AG ist mit über 24 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 37 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.250 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Über United Internet Die United Internet AG ist mit über 24 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 37 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.250 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS by 1&1, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit mehr als 61 Mio. Kunden-Accounts. 