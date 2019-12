Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Würzburg (pta045/20.12.2019/20:10) - In einem für Koenig & Bauer weiterhin sehr anspruchsvollen Marktumfeld konnten nicht alle Aufträge wie ursprünglich erwartet gewonnen und weitere für dieses Jahr vorgesehene Abschlüsse nicht wie geplant getätigt werden. Darüber hinaus haben höhere Kosten bei der Auftragsabwicklung die Marge reduziert. Entsprechend rechnet der Vorstand der Koenig & Bauer AG im Geschäftsjahr 2019 nun mit einem Konzernumsatz auf Vorjahresniveau und einer EBIT-Marge zwischen 4 % und 4,5 %. Den Geschäftsbericht für 2019 mit einer Prognose für das Jahr 2020 veröffentlicht Koenig & Bauer am 19. März 2020.



(Ende)



Aussender: Koenig & Bauer AG Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Bernd Heusinger Tel.: +49 931 909-4835 E-Mail: bernd.heusinger@koenig-bauer.com Website: www.koenig-bauer.com



ISIN(s): DE0007193500 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1576869000553



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019 14:10 ET (19:10 GMT)