Düsseldorf (ots) - Die Bundesagentur für Arbeit erwartet nach den Worten ihres Vorstandschefs Detlef Scheele im kommenden Jahr einen weiteren deutlichen Anstieg der Beschäftigung. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird laut unseren Forschern weiter um 250.000 recht deutlich wachsen", sagte Scheele der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Die Zahl der Arbeitslosen werde auf niedrigem Niveau stagnieren. "Das größte Problem des vor uns liegenden Jahres ist: Unser Erwerbspersonenpotenzial steigt fast nicht mehr", warnte Scheele. Im Jahr 2019 sei die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte noch um 220.000 Personen gestiegen. "2020 erwarten wir nur noch ein Plus von 40.000. Der Fachkräftemangel ist mittelfristig die eigentliche Wachstumsbremse", sagte Scheele. "Alle Berufe im Sektor Gesundheit, soziale Dienstleistungen werden weiter boomen", sagte Scheele voraus. Probleme hätten dagegen die Automobilhersteller und deren Zulieferer. Von möglichen Jobverlusten betroffen seien "in der Industrie die Un- und Angelernten und Menschen in Zeitarbeit - darunter viele geringqualifizierte Ausländer."



