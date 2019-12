Das Dritte Licht brannte und eine neue Börsenwoche stand bevor - Jahresendralley oder Saure Gurken- , bevor der Handel am Montag startete gab es jedoch einiges am Wochenende: Wir leiteten das letzte Wochenende mit Updates zu unseren Favoriten 2020 ein: SUPERCHANCEN 2020 Update Vectron, Wallstreet:online und 3U Holding SE, SDAX-Favoriten Corestate und Encavis und unsere MDAX Favoriten Teamviewer, Qiagen und Delivery Hero. Die Entwicklung Wirecards in der Vorwoche plus Ausblick auf die KW51 wagten wir am Sonntag. Optimistischer Start am Montag mit 13.349,86 Punkten - der Himmel voller Geigen? Cropenergies ...

