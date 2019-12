In der Weihnachtszeit denken viele Leute daran, wie gut es ihnen geht, und spenden gerne an Leute, denen es weniger gut geht. Nach der Ansicht von vielen täten auch Unternehmen - vor allem die bei vielen verhassten Großunternehmen - gut daran, mehr an die Gesellschaft und Menschheit als Ganzes zurückzugeben. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob das eine sinnvolle Sichtweise ist. Es ist nicht die Pflicht oder sogar Aufgabe von Unternehmen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie mit Spenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...