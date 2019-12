Wearables: Apple & Co setzen auf die kleinen Alltagshelfer

Zukunftsmarkt Wearables

In den vergangenen Wochen trafen zwei wahre Giganten aus der US-Technologiebranche aufeinander. Sowohl Facebook als auch Google hatten es auf Fitbit abgesehen. Beide Konzerne wollten den Spezialisten für sogenannte Fitness-Tracker übernehmen. Der Bieterwettbewerb hatte den Preis für Fitbit nach oben getrieben. Am Ende erhielt Google den Zuschlag. Der Suchmaschinengigant und seine Muttergesellschaft Alphabet werden rund 2,1 Mrd. US-Dollar für Fitbit in bar auf den Tisch legen müssen. Der Umstand, dass sich Google, Facebook und einige andere Unternehmen eine Bieterschlacht um Fitbit geliefert haben zeigt, welches Potenzial im Bereich Fitness-Tracker und Wearables insgesamt gesehen wird.

Mithilfe von Fitbit dürfte Alphabet am Markt für Smartwatches und anderen Wearables größere Chancen im Wettbewerb gegen Branchenriesen wie Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) oder Samsung (WKN: 881823 / ISIN: US7960502018) haben. Diese sind jedoch nicht die einzigen, die sich dort tummeln. Der Fortschritt verändert auch den Sport und die Fitness. Der Boom von Wearables und Smartwatches mit entsprechenden Fitnessfunktionen kommt nicht von ungefähr. Sport allgemein und Fitness im Besonderen sind en Vogue. Dank moderner kleiner Helferlein wissen wir immer, wie viel Kilometer wir gelaufen sind, wie viel Kalorien wir verbraucht haben und welchen Puls wir dabei hatten. Doch dies ist längst nicht alles:

Apple gibt die Richtung vor

Unter dem Begriff Wearables sammeln sich Smartwatches, Fitnessarmbänder oder Datenbrillen. Waren es am Anfang vor allem die Fitnessarmbänder, die Sportler aller Art gerne nutzten, laufen ihnen inzwischen Smartwatches den Rang ab. So ist es wenig verwunderlich, dass selbst Sportartikelhersteller wie adidas, Nike oder Under Armour in den Markt für Fitnessarmbänder und andere Wearbles einsteigen. Allerdings kann niemand Apple das Wasser reichen. Im Bereich Wearables bleibt der iPhone-Konzern unter anderem dank seiner Apple Watch laut Schätzungen des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens IDC Marktführer. Im Herbst 2019 wurde bereits die 5. Generation der Apple Watch aufgelegt. Auch diese Neuauflage hat zu den jüngsten Geschäftserfolgen von Apple in diesem Beriech beigetragen.

