Das Jahr ist beinahe vorüber, viele alte und hierzulande neue Hersteller haben ihre Top-Smartphones enthüllt. Wir haben für euch die fünf spannendsten Android-Smartphones des Jahres herausgesucht. Wie schon im letzten Jahr haben die Hersteller abermals eine raue Menge an neuen, spannenden Smartphones auf den Markt gebracht. Dabei haben 2019 nicht nur die alten Player vielversprechende Geräte geliefert - Huawei befindet sich aufgrund der US-Sanktionen in einer Ausnahmesituation -, auch hierzulande neue Hersteller wie Xiaomi bringen frischen Wind in den Markt. Diese Oberklasse-Geräte mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...