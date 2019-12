Es war mal wieder Zeit für den Aktien - Schnelltest im Bernecker TV. Oliver Kantimm aus der Redaktion des mehrfach ausgezeichneten Aktionärsbriefes sortierte wieder mal 8 Aktien kurz und bündig ein. Der Schnelltest ist ein Auszug aus der Gesamtsendung "Der Aktionärsbrief" TV (Sendung vom 19.12.2019) Was war diesmal im Sortiment?



Adidas - Break abwarten?Energiekontor - Kurse um oder unter 20 € = Kaufkurse?Jungheinrich Vz. - Pulver trocken halten?Evotec - Wer hat ausreichend Mut?United Technologies - Chance für den Langfrist-Investor?Intel - Verstärkung im Bereich KITesla - Eher Tradingwert als langfristiges Investment?Boeing - Nun also doch!



