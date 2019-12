Auf der Website des amerikanischen Landwirtschaftsministerium war "Wakanda" als Handelspartner gelistet. Jetzt wurde das Fantasie-Land aus dem Film "Black Panther" gelöscht. Ist die Deckung aufgeflogen? Hat Trump einen Deal gekündigt? Der 2018er Kino-Hit "Black Panther" handelte von einem Superhelden aus dem geheimen High-Tech-Staat "Wakanda" in Ost-Afrika. Für den Rest der Welt tut das Land Wakanda (im Film) so, als wäre es ein Entwicklungsland, bevölkert von Kuhhirten. In Wirklichkeit verfügt es über die fortschrittlichste Technik der Welt - und einen riesigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...