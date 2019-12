Macau (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von China Daily:Präsident Xi Jinping hielt anlässlich einer Versammlung zur Feier des 20. Jahrestages der Integration von Macau ins Vaterland und der Zeremonie zur Amtseinführung der fünften Regierung der Macau Special Administrative Region (SAR) am Freitag eine Ansprache.Hier sind die wichtigsten Punkte:Macau verzeichnet die beste Entwicklung seiner GeschichteIm Lauf der letzten 20 Jahre hat Macau die beste Entwicklung seiner Geschichte verzeichnet.Der Präsident schrieb diesen Erfolg den gemeinsamen Anstrengungen der Regierung der Macau Special Administrative Region und Menschen aller Gesellschaftsschichten, der Unterstützung der Zentralregierung und des Festlandes und der Führung von Ho Hau-wah und Chui Sai-on zu.Die Wirtschaft von Macau ist seit der Integration ins Vaterland sprunghaft gewachsen und das Inlandsprodukt pro Kopf ist das zweithöchste der Welt.Macau hat eine feste Rechtsordnung auf Grundlage von Verfassung und Grundgesetz etabliert und seit Integration ins Vaterland 1999 sein Regierungssystem verbessert.Die Macau Special Administrative Region (SAR) hat dafür gesorgt, dass die Zentralregierung die Gesamthoheit besitzt, dieweil ein hoher Grad der Autonomie umgesetzt wurde."Ein Land, zwei Systeme" wird besser umgesetzt werdenLandsleute aus Macau haben stets fest an "Ein Land, zwei Systeme" geglaubt.Die Vitalität und Stärke von "Ein Land, zwei Systeme" wird sich vollständig zeigen, wenn fest an dieses Prinzip geglaubt und es ernsthaft umgesetzt wird."Ein Land" ist Bedingung und Basis von "zwei Systeme".Nur wenn gewährleistet ist, dass "Ein Land, zwei Systeme" unverzerrt praktiziert wird, kann der Zweck von "Ein Land, zwei Systeme" zu weitreichenden Zielen führen.Verbesserungen der Regierung der Macau SAR werden angestrebtPresident Xi Jinping drückte die Hoffnung aus, dass die Regierung der Macau Special Administrative Region (SAR) mit der Zeit geht und die Verwaltung der SAR verbessert.Er rief zu stetigen Bemühungen zur Verbesserung der Institutionen zur rechtsstaatlichen Verwaltung von Macau auf, sowie zur Gewährleistung, dass die Entscheidungen der Regierung wohl bedacht sind und der öffentliche Dienst effizient ist.Macau sollte sich auf ausgewählte Aspekte und Projekte auf Grundlage der Bedingungen der Region konzentrieren sowie auf angemessene Verfahren zur angemessenen Diversifizierung seiner Wirtschaft.Macau muss die Gelegenheiten nutzen, welche sich durch den Bau von "Belt and Road" und der "Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area" ergeben.China wird externen Kräften nicht gestatten, sich in die Angelegenheiten von Hongkong und Macau einzumischenDie Entschlossenheit der chinesischen Regierung und des chinesischen Volkes zum Schutz der nationalen Souveränität, Sicherheit und Entwicklung stehen außer Frage.Ich möchte hier betonen, dass die Angelegenheiten der zwei Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau nach ihrer Rückkehr ins Vaterland vollständig interne Angelegenheiten Chinas sind, für die keinerlei Einmischung äußerer Kräfte benötigt werden.Pressekontakt:Wang Jianfen+86-18500151556Original-Content von: China Daily, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82741/4475768