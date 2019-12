Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - 3 Tage, 5 Bühnen, über 60 Essstände, mehr als 22 Künstlerauftritte und über 70 internationale und nationale DJsMDL Beast, Saudi-Arabiens bislang größtes Musik-, Kunst- und Kulturfestival, hat am ersten Festivaltag mehr als 130.000 begeisterte Fans aus der Region und dem Umland begrüßt. Superstars wie Tiësto, Martin Garrix, Black Coffee, Swizz Beatz und Rick Ross sowie die lokalen Künstler Cosmicat, DJ Baloo, Dish Dash und Simi Haze sorgten bei Saudi-Arabiens allererstem Musikfestival mit mehreren Bühnen für beste Stimmung.MDL Beast ist ein Meilenstein und ein wahrhaft einmaliges Erlebnis für Saudis und internationale Besucher des Königreichs. Zum ersten Mal wurden an einer eigens dafür errichteten Location so viele verschiedene Facetten von Saudi-Arabiens Kultur-, Kunst- und Musiksektor zur Schau gestellt.MusikSimi Haze eröffneten die Show auf der Hauptbühne 'Big Beast'. Die in Saudi-Arabien geborenen DJ-Zwillinge haben die Mode- und Musikwelt im Sturm erobert und sind jetzt für einen Auftritt bei MDL Beast in ihr Heimatland zurückgekehrt. Mit Platz für 45.000 Fans ist die 'Big Beast'-Bühne die größte, die in diesem Jahr weltweit errichtet wurde. Das dynamische Duo sorgte für einen stimmungsvollen Festivalauftakt nach Saudi-Art!In der Underground Beast-Zone traten neunzehn Acts auf 3 Bühnen auf, gestaltet mit Containern, die von lokalen Graffitikünstlern dekoriert wurden. Ausgestattet mit erstklassigen audiovisuellen Systemen und Designelementen, boten die Underground-Zonen ein attraktives Kontrastprogramm zur Hauptbühne und lockten zahlreiche lokale und internationale Festivalbesucher an.Künstler wie Cosmicat und Vinyl Mode begeisterten die Fans in der Underground Beast-Zone und verausgabten sich vor noch nie dagewesenen Besucherscharen.Cosmicat sagte: "Dies ist das größte Musikspektakel der Region, hier in Saudi-Arabien, wir hatten noch nie ein Musikfestival und jetzt machen wir es richtig groß! Es ist nicht nur das erste, sondern auch das größte! Wir erwarten so um die 200.000 Fans, das ist enorm! Es ist ein tolles Event für die Einheimischen und eine großartige Plattform lokale Künstler, um der Welt zu zeigen, was wir Saudis alles können!"KulturIn der Retail Therapy-Zone, MDL Town und im Saudi Alley Food Court bekamen die Besucher eine Kostprobe der besten lokalen und internationalen Marken in Küche, Mode & Design. Köche aus aller Welt servierten speziell für das Event kreierte Menüs und Mocktails, während Designer ihre beeindruckenden saudischen Designs auf der Weltbühne präsentierten.KunstAm 1. Festivaltag gab es 22 Shows, die extra für MDL Beast gestaltet wurden. In der Arts Beast-Zone gab es verschiedene Performances und spektakuläre visuelle Shows, die die Zuschauer in ihren Bann zogen. Auf dem ganzen Gelände traf man auf Straßenkünstler, die bei ihren Theatervorführungen das Publikum miteinbezogen.Bei Einbruch der Dunkelheit erlebten die Besucher der Arts Beast-Zone spektakuläre Lichtshows, während sich erleuchtete Trommlergarden ihren Weg kreuz und quer durch das Festivalgelände bahnten.Ein Festivalbesucher sagte:"Ich hätte nie erwartet, eine Show wie diese in Saudi-Arabien zu sehen, mit so vielen Künstlern aus aller Welt, die nur für uns diese ganz besonderen Darbietungen kreiert haben. Es ist eine Ehre, sie alle willkommen zu heißen, und ich war rundum total beeindruckt."John Rash, Kreativdirektor des MDL Beast Festival, sagte:"Wir sind sehr stolz darauf, was wir heute hier auf die Beine gestellt haben. Wir wollen Saudi-Arabiens Potenzial bei weiteren Großveranstaltungen wie dieser zur Schau stellen. Mit MDL Beast entsteht ein neues internationales Festivalgenre. Bleiben Sie am Ball - das Beast kommt wieder"!