Die Konsolidierung bei Gold ist noch keineswegs abgeschlossen. Der Deckel scheint auf der Oberseite fest zu sitzen, dabei wäre ein Impuls in Richtung 1.500 US-Dollar aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, gerät das Edelmetall doch unter diesem Aspekt zunehmend in die Bredouille. Die Leitzinsentscheidung der Fed und die begleitenden Kommentare in der vergangenen Woche brachten keine nennenswerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...