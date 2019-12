Eines der spannendsten Dinge an vielen Dividendenaktien ist, dass sie nicht nur regelmäßige Dividenden zahlen, sondern diese regelmäßig erhöhen. Besser noch, einige Dividendenwerte liefern ein schnelles Wachstum der Ausschüttungen. Hier sind zwei Unternehmen - Stryker (WKN:864952) und Intuit (WKN:886053) -, die in den letzten Jahren ein konstantes zweistelliges Dividendenwachstum verzeichnen konnten. Für Anleger, die in den kommenden Jahren ein nachhaltiges und solides Dividendenwachstum anstreben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...