Auf dem Betriebshof der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) in Hamburg Bergedorf ist ein stationärer 500-kWh-Speicher - bestückt mit ausrangierten Batterien - an das Depot-Ladenetz angeschlossen worden. Ziel ist es, den Leistungsbezug am Betriebshof zu optimieren. Die Erprobung des sogenannten Second Use-Speichers erfolgt im Rahmen der Mobilitätspartnerschaft zwischen der Stadt Hamburg und dem ...

