Die Deutschen lieben den Crash oder zumindest lieben sie Bücher darüber zu kaufen. So liegt das Buch mit dem sensationellen Titel "Der grösste Crash aller Zeiten" weit vorne in den Bestsellerlisten und in München sind die Rolexuhren ausverkauft, da die Menschen vor den Niedrigzinsen flüchten. Woran die Lust der Deutschen am Crash liegt. Einerseits eine gewisse German Angst, aber auch ein gewisses Bedauern, denn auch wenn viele Deutschen mit Immobilien die letzten Jahre gutes Geld verdient haben, dürfte der Aktienboom an weiten Teilen der Bevölkerung gerade der Mittelschicht vorübergezogen werden. Meist liegen diese Crashpropheten nicht richtig, aber wenn man einmal von 5

