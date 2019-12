22.12.2019 - Die Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500) hat am Freitag, dem 20.12.2019 - vom Timing her sehr überraschend - die Prognose für 2019 (!) reduziert, also zu einer Zeit in der die Bücher eigentlich schon geschlossen sind fällt "mal so eben" auf, dass die Prognose für die Geschäfte der letzten 350 Tage falsch ist, noch vielleicht 3 Arbeitstage bis Jahresende voraus. Jedenfalls irritierend und wir reden von einer AD-HOC-MELDUNG, an deren Timing besondere gesetzliche Anforderungen bestehen - mal schauen ob hier noch was nachkommt. Es heisst auf jeden Fall im Wortlaut: "In einem für Koenig ...

