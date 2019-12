Stuttgart (ots) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die Bahn mit einer Milliardenoffensive zukunftsfest machen. Die Bahn muss flächendeckend attraktiv werden. Sonst gelingt im Personen- und Güterverkehr die Abkehr von den verstauten Straßen nicht. Ein gutes Angebot schafft auch eine Nachfrage: Dies hat sich bei der Reaktivierung der Schönbuchbahn 1996 bewahrheitet - ein Musterfall für die Inbetriebnahme alter Strecken. Dort lagen die Fahrgastzahlen rasch um ein vielfaches über den Prognosen. Das Land Baden-Württemberg hat frühzeitig einen Prüfauftrag vergeben, welche alten Gleistrassen reaktiviert werden könnten. Jetzt liegt es an den Politikern in Kommunen, ihre Interessen hörbar zu formulieren, wenn sie die Reaktivierung einer stillgelegten Strecke wollen.



