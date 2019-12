Mainz (ots) - Nein, in diesem Fall spielt US-Botschafter Richard Grenell nicht nur die Bulldogge für seinen Chef im Weißen Haus. Die zweite Ostseepipeline Nord Stream 2 bringt Republikaner und Demokraten im amerikanischen Repräsentantenhaus in gleicher Weise auf. Legitim sind die US-Sanktionen gegen die Firmen, die den Bau der Pipeline ermöglichen, deshalb mitnichten. Die Sanktionen sind vielmehr eine klare Einmischung in die inneren Angelegenheiten Europas. Man stelle sich vor, die EU hätte in der Vergangenheit Waffengänge der Vereinigten Staaten, durch die sie ihre Sicherheitsinteressen berührt sah, mit Wirtschaftssanktionen beantwortet. Oder die EU reagierte auf den Ausscheren der USA aus den Klimaschutzzielen in ähnlicher Weise. Die US-Sanktionen, die das schweizerische Unternehmen Allseas sogleich den Pipeline-Ausbau abbrechen ließen, zielen unverhohlen auch auf eine politische Spaltung der EU. Die Chuzpe der Amerikaner, den Baustopp auch noch mit der Durchsetzung europäischer Interessen zu begründen, macht das überdeutlich. Nord Stream 2 ist kein deutsches Projekt gegen die EU. Wir sprechen von einem deutsch-französisch-britisch-niederländisch-österreichischen Konsortium, das allerdings die Bedenken der osteuropäischen Länder sträflich vernachlässigt hat. So müssen die EU und die Regierungen hinter dem Konsortium mit Russland nicht nur nach einem Weg suchen, das letzte Zehntel von Nord Stream 2 zu vollenden. Sie müssen im Dialog mit Polen und den baltischen Staaten auch eine innereuropäische Gasversorgung sicherstellen, die Russlands Anrainern ihre Ängste nimmt.



