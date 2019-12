Erstaunlich, wie schnell sich die größten Hürden für die Aktienmärkte in Luft aufgelöst zu haben scheinen. In Großbritannien haben die Parlamentswahlen vom 12. Dezember für Klarheit gesorgt: Am Freitag stimmte das Unterhaus mit überwältigender Mehrheit dem von Boris Johnson mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag zu. Damit herrscht nun endlich Klarheit. Die USA und China haben ein Teilabkommen im Handelsstreit erzielt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...