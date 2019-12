Wenn ihr es gar nicht erwarten oder bezahlen könnt, einen Tesla Cybertruck aber unbedingt jetzt schon haben wollt, könnt ihr euch mit der kostenlosen Druckvorlage bei Foldup-Toys einen falten. Immerhin… Zuerst klickt ihr den Download-Button auf dieser Seite bei den Foldup-Toys. Dann besorgt ihr euch Papier mit 250 Gramm pro Quadratmeter und legt es in in euren Drucker ein. Jetzt öffnet ihr das in dem heruntergeladenen Zip enthaltene PNG und druckt es mit einer Software eurer Wahl auf das Papier. Der Cybertruck zum Selberfalten. (Quelle: Foldup-Toys/Alex Josephine Gwynne) Etwas Geschicklichkeit ...

