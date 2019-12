Wenig überraschend mühte sich auch die Aktie der Cronos Group in den letzten Handelstagen. Zwar konnte sie auf der Oberseite noch keine wichtigen Akzente setzen, aber es gelang ihr zumindest, das Handelsgeschehen vom letzten Bewegungstief weg nach oben hin zu verlagern. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.11. hieß es unter anderem "[…] Die schwachen Daten in Verbindung mit der negativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...