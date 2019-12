Rechtzeitig gegen Jahresschluss gibt nun mit ersten Ausbrüchen auf neue Rekordstände generell ein Aktienmarktsegment den Takt vor, welches sich gerade in Phasen schwindender handelspolitischer (in 2020 absehbare weitere Vertragsabschlüsse USA - China / EU - Großbritannien) sowie damit eingehender konjunktureller Unsicherheiten historisch bislang grundsätzlich immer am besten geschlagen hat:Das Segment von Aktien der 2. Reihe, also solchen mit mittlerer Aktienmarktkapitalisierung oder auch Mid Caps genannt. Den aussagekräftigen Chart zu diesen aktuell sehr interessanten Vorboten für 2020 sehen Sie unten angehängt.Auch ist gerade dieses Mid Cap - Segment nun eine gesteigerte Betrachtung wert, weil - ganz anders als bei diesen aufstrebenden Werten der 2. Reihe - der DAX 30-Index im Bereich der marktführenden Werte (also der Large Caps) gegenüber dem S&P 500- oder auch NASDAQ 100- Index schon bereits seit 2011 nicht mehr den Hauch einer Performancechance gegenüber den führenden US-Indizes hat.

