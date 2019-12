Pyrolyx AG: Privatplatzierung DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Pyrolyx AG: Privatplatzierung 22.12.2019 / 23:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Pyrolyx AG (ASX: PLX, Pyrolyx oder die Gesellschaft) hat erfolgreich eine Privatplatzierung durchgeführt. Insgesamt wurden 645.850 Pyrolyx AG Aktien zu einem Preis von 7,87 pro Aktie platziert und damit insgesamt 5.082.840 erlöst. Dies entspricht einem Preis von AU$ 0,85 pro CDI. Über die Pyrolyx Gruppe Die Pyrolyx AG (WKN A2E4L4) ist weltweit führend bei der Gewinnung von rCB (Recovered Carbon Black) aus Altreifen. rCB wird sowohl zur Herstellung von Neureifen als auch im Kunststoff eingesetzt, Technische Industrie, Gummi- und Masterbatchindustrie. Die Aktien der Gesellschaft (ARBN: 618 212 267) sind an den Börsen in Frankfurt und Düsseldorf notiert, sowie CDIs an der ASX (Australian Stock Exchange) unter dem Ticker PLX (ASX: PLX). Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrolyx.com 22.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Landshuter Allee 8-10 80637 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 54558 310 E-Mail: info@pyrolyx.com Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 942069 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 942069 22.12.2019 ISIN DE000A2E4L42 AXC0070 2019-12-22/23:57