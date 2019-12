Kurz vor Weihnachten wollen Mitarbeiter der französischen Bahn ihren Streik gegen die Rentenreform fortsetzen. Reisende müssen sich deshalb auch am Montag auf erhebliche Behinderungen in Nah- und Fernverkehr einstellen. Betroffen sind auch Fernverbindungen von und nach Deutschland.

Proteste und Streiks gegen die geplante Rentenreform der Mitte-Regierung dauern seit rund zweieinhalb Wochen an. Eine Lösung der Krise ist bisher nicht in Sicht. Staatschef Emmanuel Macron hatte am Wochenende zwar zu einer Streikpause aufgerufen, mehrere Gewerkschaften sprechen sich aber dafür aus, den Arbeitskampf fortzusetzen./cb/DP/he

AXC0016 2019-12-23/05:50