Die Unsicherheit bleibt, das Rückschlagrisiko steigt. Und doch gibt es gute Gründe für Investments: in Aktien, Gold und sogar Immobilien.

Der 23. September 2019 war kein schöner Tag für Börsennostalgiker. Mit Thyssenkrupp stieg mal wieder eines der Gründungsmitglieder des Deutschen Aktienindex ab in die zweite Finanzliga. Dem Ruhrpott-Urgestein droht damit zunehmende Bedeutungslosigkeit, wie vielen Dax-Absteigern zuvor.

Auch dem Dax haben solche Abstiege nicht gutgetan. Unternehmen, die den Klassikern folgten, ging nach kurzer Zeit wieder die Luft aus, sodass sie den Index mit nach unten zogen. 2019 jedoch, als der Dax bis in den Dezember hinein um mehr als ein Fünftel zulegte, wird als ein guter Jahrgang in die Geschichte eingehen, vor allem, weil sich die Kurse robust zeigten gegenüber allen möglichen politischen Krisen, gegen Handelskrieg und Wirtschaftsflaute.

Und 2020? "Die Anleger in aller Welt sehen sich außergewöhnlichen wirtschaftlichen, politischen und finanziellen Marktbedingungen gegenüber, wodurch die Welt in eine gefährliche Phase abgleiten könnte", macht Michael Hasenstab, Chef-Investor der Fondsgröße Templeton, nicht gerade Appetit aufs neue Börsenjahr.

Gleich fünf wesentliche Gefahrenquellen skizziert der erfahrene Fondsmanager. So sollten Anleger die zunehmenden geopolitischen Gefahren und Handelsspannungen ebenso im Auge behalten wie einen sich ausbreitenden Populismus und die stärkere politische Polarisierung. Dazu stellten die unbeschränkte Defizitfinanzierung in den Industrieländern und ein unterschätzter Inflationsdruck in den USA Gefahren da. Und ganz allgemein verführten niedrige Leitzinsen Anleger, in riskantere Anlagen zu investieren, was in vielen Märkten zu Überbewertungen führe.

Spreu und WeizenWelche Perspektiven die Dax-Werte bieten, wie sie sich 2019 entwickeltenAktuelles VotumAktie KursHochTiefKurs-Gewinn-Verhältnis ¹Dividende ¹Kurs-Entwicklung 2019 201920192020EuroProzent?MTU Aero Engines248,00257,20129,2026231,4+57?Adidas278,10296,75165,2528251,4+53?Deutsche Post33,3134,7123,3615133,6+39?SAP120,16125,0082,0535261,3+38?RWE25,7028,8114,7114163,1+36?Münchener Rück255,50262,00174,8513123,8+34?Linde181,40191,30130,7542281,8+31?Deutsche Börse136,65145,9595,3024212,2+30?Volkswagen Vorzüge174,30184,32131,44663,4+26?HeidelbergCement66,8673,5251,8411103,4+25Dax (in Punkten)12 98913 37410 27914153,0+23?Allianz213,30225,90170,1211104,5+22?Siemens116,92119,6284,4218173,4+20?Vonovia46,7048,9535,7111103,4+18?Fresenius49,3252,8238,2815141,6+16?Fresenius Medical Care65,5676,6855,4417141,8+16?Merck KGaA103,50110,3574,5431231,3+15?Beiersdorf104,70117,2580,6031290,7+15?Bayer67,6773,1752,0221154,2+12?BASF67,3874,6155,648174,7+12?Infineon18,9821,6213,4225241,5+9?Daimler49,2560,0040,311383,9+7?E.On9,1810,267,8816185,0+6?BMW71,8178,3058,04984,1+2?Deutsche ...

