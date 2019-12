The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254PL8 KRED.F.WIED.19/49 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AN76 DZ BANK CLN E.9836 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AN84 DZ BANK CLN E.9837 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AN92 DZ BANK CLN E.9838 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5APA8 DZ BANK CLN E.9839 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WM9 DZ BANK IS.A1265 BD00 BON EUR NCA XFRA GB00BJXFKN73 LIN.INV.PART. 19/24 BD00 BON GBP NCA XFRA USU13055AU95 CALPINE 19/28 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS1843433472 RAIL CAP.MR. 19/24 BD00 BON USD NCA XFRA XS2056722734 METINVEST 19/25 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA XS2056723468 METINV 19/29 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2091491923 OPDENERGY 19/24 FLR REGS BD01 BON EUR NCA F11 XFRA CA34348Q1028 FLOWER ONE HOLDINGS INC EQ00 EQU EUR NCA 3H9 XFRA CA36381N1024 GALLEON GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA TLGU XFRA DE000A254104 TLG IMMOBILIEN AG Z.UMT. EQ00 EQU EUR YCA 0UG1 XFRA CA9035104020 UGE INTERNATIONAL LTD EQ01 EQU EUR NCA G4R XFRA CLP0939W1081 BANCO DE CHILE EQ01 EQU EUR NCA GT1A XFRA US39579V1008 GREENTR.HOS.SP.ADR/1 -,5 EQ01 EQU EUR NCA R2RS XFRA US7598923008 RENREN SP.ADRS A 45 EQ01 EQU EUR NCA 3RKU XFRA US78392U1051 RYOHIN UNSP.ADR/1 EQ01 EQU EUR NCA UX0 XFRA US91818X1081 UXIN LTD. ADR/3 CL.A YC1 EQ01 EQU EUR N