FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5ZB6 HCOB DLMC 2 16/21 0.000 %XFRA DE000HLB4BF4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/16 0.001 %MAM5 XFRA LU0279295835 FIDECUM-AVANT-GAR.S.B(D.) 0.210 EURGT1A XFRA US39579V1008 GREENTR.HOS.SP.ADR/1 -,5 0.225 EURNLUF XFRA LU0370217092 FIDECUM-CONTR.VAL.EUROL.A 0.270 EURLGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.360 EURFSY XFRA US3464141056 FORMULA SYS 1985 ADR 0.414 EURBKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.146 EUR2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.099 EUR7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.342 EURBAKA XFRA ES0113679I37 BANKINTER NOM. EO -,30 0.065 EURPQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH 144A EO-,02 0.015 EURBRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.063 EUR1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.153 EURI4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.216 EURP7D XFRA AU000000PRT5 PRIME MEDIA GROUP LTD. 0.019 EUR