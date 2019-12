FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.365 EURTIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.360 EUR49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.347 EURGRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.333 EURCYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.099 EURPHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.757 EURSTT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.586 EURCWB XFRA GB00B4Y7R145 DIXONS CARPHONE LS -,001 0.026 EURBTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.054 EURH11 XFRA GB0004052071 HALMA PLC LS-,10 0.077 EURBMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.595 EUR44B XFRA GB0001859296 BOVIS HOMES GRP LS-,50 0.481 EURM6O XFRA ES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS EO 3 0.600 EURWFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.137 EURPC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.569 EURCAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.988 EURMVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.054 EURA531 XFRA VGG069731120 AURA MINERALS INC. O.N. 0.829 EURVAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 1.586 EUR6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.302 EUR1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05 0.041 EURAVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.018 EUR1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.213 EURB15A XFRA CA05577W2004 BRP INC. SUBORD.VOT. O.N. 0.069 EURTO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.225 EUR16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.062 EUR0T41 XFRA CA31773A1075 FINDEV INC. O.N. 0.005 EUR3UN XFRA US37954A2042 GLOBAL MEDIC.REIT DL-,001 0.180 EURDG1 XFRA GB00B1722W11 DART GRP PLC LS-,0125 0.035 EUR