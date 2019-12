Europas Börsen haben am Freitag fester geschlossen. Geprägt war der Handel vom großen Verfall. Am Mittag verfielen Futures und Optionen auf den DAX , am Abend dann die Optionen auf Einzelaktien. Der Verfall wirkte stützend auf die Indizes, bei Einzelaktien gab es zum Teil Gerangel um die Schlüsselmarken, wie etwa bei Daimler oder Deutsche Bank . Fundamental sind Bewegungen an Verfallstagen nicht immer nachvollziehbar. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 13.319 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 1,0 Prozent auf 3.777 Punkte zu. Wie erwartet keine Reaktion zeigten die Märkte auf die Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Vertrag von Premierminister Boris Johnson. Damit scheidet Großbritannien aller Wahrscheinlichkeit Ende Januar aus der EU aus ....

