Vistra Energy - Stromlieferant vor nächstem Kursrutsch, Bärenflagge kurz vor Auflösung!

Symbol:ISIN: US92840M1027Die Vistra Energy Corp. ist ein Stromerzeuger und -lieferant aus dem südlichen Teil der USA. Der Hauptsitz befindet sich im texanischen Irving, von wo aus die Geschicke des 5.275 Mitarbeiter umfassenden Konzerns gelenkt werden und die Stromversorgung von mehr als 3,7 Millionen Kunden sichergestellt wird. Vistra betätigt sich in der Stromgewinnung aus Gas, Atom, Kohle, Solar sowie im Betrieb von Batteriespeicherbetrieben. Bereits 1912 als TCEH Corp. gegründet, versorgt der Energiekonzern inzwischen Kunden in Texas, Massachusetts, Ohio, Illinois und Pennsylvania. Charttechnisch drehte die Aktie Anfang November in einen Shorttrend ein. Die zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Quartalszahlen waren eine herbe Enttäuschung für die Anleger, wurden doch die erwarteten 0,94 USD Gewinn je Aktie mit tatsächlich erwirtschafteten 0,25 USD Gewinn je Aktie massiv verfehlt. Ein Abverkauf war die Folge, inzwischen hat der Anteilsschein innerhalb von 7 Wochen bereits 16 % an Wert verloren und ein Ende ist nicht in Sicht. Aktuell konsolidiert die Aktie in Form einer bärischen Flagge unter dem EMA 20, eine Auflösung nach unten schein jederzeit möglich und dürfte den nächsten stärken Abwärtsschub einleiten!Werden die Erwartungen von Analysten und Aktionären in so starkem Ausmaß verfehlt, liegt irgendetwas im Argen. Am erhöhten Volumen der letzten Wochen sieht man, dass sich Anleger in Scharen von ihren Aktien trennen und den Weg aus diesem Wert suchen. Eine schöne Chance, um hier einen Shorttrade aufzusetzen.Ein potentieller erster Einstieg ergibt sich beim Unterschreiten des Tagestiefs von Mittwoch letzter Woche im Bereich 23,75 USD. Hier wäre spätestens die untere Begrenzung der Bärenflagge deutlich gebrochen. Wollen Anleger die etwas sicherere Variante wählen, wäre der Einstieg beim Durchbruch des Tagestiefs vom 10.12. bei 23,43 USD die zu bevorzugende Einstiegsmöglichkeit. Mit einem Stopp Loss über dem EMA 20 und der kompletten Formation bei 24,70 USD wären Trader gut bedient!Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in VST