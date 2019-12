Die letzten Handelswochen des Jahres haben bekanntermaßen ihren besonderen Reiz. Neben dem berühmt-berüchtigten Thema Window-Dressing zum Jahresende, das die Märkte fast schon traditionell beschäftigt, gilt es vor allem die Kursbewegung in diesen Tagen einzuordnen. Aufgrund der Feiertage sind die Umsätze in dieser Phase eher dünner, Basiswerte daher anfälliger für Kursbewegungen. Generell kann man feststellen, dass sich die Aktienmärkte in 2019 sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...