Der Entertainment-Gigant Walt Disney hat sich mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wie erwartet an die Spitze der Kinocharts gesetzt. In den USA spielte "Episode IX" am Startwochenende 176 Millionen Dollar ein. Im Vergleich zu den Vorgängern fiel das Ergebnis allerdings enttäuschend aus. Trotzdem ist das Kinojahr für Disney ganz stark.Weltweit hat "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" am Startwochenende 374 Millionen Dollar eingespielt. In Deutschland lockte der Film von Mittwoch bis einschließlich ...

