Wien (www.anleihencheck.de) - Nach einem langwierigen Verfahren schloss das US-Justizministerium die Untersuchung der von Tenaris geplanten Übernahme von IPSCO Tubulars von TMK ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zur Erinnerung, bereits im März 2019 habe TMK, ein russischer Stahlrohrhersteller, angekündigt, dass es mit Tenaris einen Aktienkaufvertrag über den Verkauf von 100% der Anteile an IPSCO Tubulars Inc., einem der größten nordamerikanischen Hersteller von geschweißten und nahtlosen Rohren, unterzeichnet habe. Der gesamte barmittel- und schuldenfreie Kaufpreis sei mit USD 1,21 Mrd. bekannt gegeben worden und habe USD 270 Mio. Betriebskapital enthalten. Der Anteil von IPSCO am EBITDA 2018 der TMK habe 23,4% betragen. In einem ähnlichen Schritt habe Severstal 2014 seine nordamerikanischen Aktivitäten veräußert, während Evraz und NLMK ihre Aktivitäten weiterhin behalten würden. (News vom 19.12.2019) (23.12.2019/alc/n/a) ...

