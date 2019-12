Die italienische Regierung hat Alitalia eine letzte Frist bis Mitte 2020 gesetzt, Il MessageroTidjane Thiam soll an der Spitze der Credit Suisse verbleiben, SonntagsZeitungKapsch TrafficCom erhält ein Großprojekt in den USARoche drückt im Gentherapie-Geschäft aufs Tempo China senkt Zölle auf Konsumgüter, Schweinefleisch und High-Tech Adidas schließt das Jahr 2019 mit einem neuen Rekord für Umsatz wie Gewinn ab, FAS Allianz -Manager rechnet mit neuer Konsolidierungsphase in der Versicherungsindustrie, 24 Ore Moody's bestätigt Allianz-Rating BASF verkauft Bauchemie für 3,17 Milliarden Euro an Lone Star US-Regierung unterstützt Bayer im Streit um Unkrautvernichtungsmittel BayWa AG: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...