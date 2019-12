Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise steigen im November stärker als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im November stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, kletterte der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisrückgang von 2,1 Prozent registriert. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,3 Prozent erwartet.

SPD-Verkehrsexpertin will zur Maut-Affäre Verfahren abwarten

Die SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann hat sich kritisch zum Agieren von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der Affäre um die Schadensersatzforderungen zur Pkw-Maut gezeigt, jedoch Rücktrittsforderungen zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. "Wie überall gilt zuerst einmal die Unschuldsvermutung", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im Deutschlandfunk. Scheuer habe mehrfach im Ausschuss, im Parlament und auch öffentlich bekundet, dass er keine Fehler gemacht habe. "Und jetzt müssen wir ihm erst mal das Gegenteil beweisen", sagte Lühmann.

DIW-Energieexpertin plädiert für Klimazölle gegen USA

Die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, hat die US-Sanktionen gegen den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 scharf kritisiert und Konsequenzen gefordert. "Obwohl die Kritik der USA an der Pipeline zwar berechtigt ist, sind die Sanktionen absolut inakzeptabel, gegen die sich Europa zur Wehr setzen sollte", sagte Kemfert dem Handelsblatt. "Europa sollte erwägen, Klimazölle gegen die USA zu verhängen, damit kein umweltschädliches Frackinggas aus den USA nach Deutschland und Europa exportiert werden kann."

Stichwahl am 5. Januar in Kroatien um Präsidentenamt

In Kroatien wird die Entscheidung über das Präsidentenamt am 5. Januar in einer Stichwahl fallen. Dabei tritt die bisherige konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic gegen den früheren Regierungschef Zoran Milanovic von den Sozialdemokraten an. In der ersten Wahlrunde kam Milanovic mit knapp 30 Prozent auf den ersten Platz. Grabar-Kitarovic lag etwa drei Prozentpunkte hinter ihm.

Erdogan: Türkei kann neuen Flüchtlingsandrang aus Syrien nicht allein meistern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die EU gewarnt, dass sein Land nicht alleine mit einem neuen deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen aus Syrien zurechtkommen könne. Wenn die Flüchtlingszahlen weiter zunähmen, könne die Türkei "die Last nicht allein tragen", sagte Erdogan bei einer Veranstaltung in Istanbul. Die Auswirkungen wären dann nach seinen Worten "in allen europäischen Ländern zu spüren, beginnend mit Griechenland".

Saudis und Kuwait wollen Streit um Ölfelder beilegen - Kreise

Saudi-Arabien und Kuwait stehen offenbar vor einem Ende ihres fünfjährigen Streits um gemeinsam genutzte Ölfelder. Damit könnte die Produktion einer halben Millionen Barrel Öl täglich zurück auf den Markt kommen, wie mehrere Informanten berichten. Der neue saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman hat sich seit Jahren darum bemüht, die Differenzen der beiden Länder um die sogenannte neutrale Zone beizulegen.

China senkt Zölle für einige Importe

Gefrorenes Schweinefleisch, Medizin und einige Hochtechnologie-Komponenten werden bei der Einfuhr nach China ab dem 1. Januar mit geringeren Zöllen belegt. Die Staatsführung billigte nun die Senkung der Zölle auf 850 Produkte und setzt damit einen Teil des Kompromisses aus den "Phase-eins"-Handelsgesprächen mit den USA um. Das Finanzministerium nannte beispielsweise Medikamente zur Behandlung von Asthma oder Diabetes und auch Halbleiterprodukte als Beispiele für Produkte mit geringeren Zöllen. Mehr importiertes Schweinefleisch soll zudem die Preise senken, die nach dem Ausbruch der Schweinepest im Reich der Mitte nach oben geschossen waren.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Nov +0,6% (Okt: +0,6%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.