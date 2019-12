Weingeflüster mit dem Herzog: Winterzeit ist…

Im Winter ist es ruhiger in unseren Weinbergen, der Rebschnitt steht an. Dort legen wir den Grundstein für die Qualität des neuen Jahrgangs. Im Keller hingegen ist einiges zu tun: die Rotweine werden in die Holzfässer gefüllt, um dort zu reifen. Barriquefässer, so heißen die Holzfässer mit einem Volumen von 225 Litern und werden aus Eichenholz hergestellt.

Unsere Barriquefässer werden aus eigener herzoglicher Eiche gefertigt. Hierzu verwenden wir nur die besten Bäume aus dem herzoglichen Forst. Diese werden in einer original französischen Tonnellerie zu Fässern verarbeitet. Die Besonderheit bei der Herstellung von Barriquefässern im Vergleich zu größeren Holzfässern liegt in der Toastung. Das ist Feuer im Holzfass, dadurch bekommen sie je nach Stärke der Toastung feine geruchliche Noten von Rauch, Kaffeebohnen oder Vanille. Diese Aromen werden bei der Reifung des Weines im Fass an diesen abgegeben, ebenso wie die Tannine des Holzes.

