NASDAQ 100: Zugpferd Apple

Die wichtigsten Indizes wie der Dow Jones oder S&P 500 konnten in diesen Tagen auf neue Höchststände klettern. Auch im Nasdaq Composite und technologielastigen NASDAQ 100 wurden bisher unbekannte Kurshöhen erreicht. Und dies nicht nur dank Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005).

Natürlich ist der Konzern mit dem Apfel im Logo einer der wichtigsten Treiber der Kursrallye an den US-Märkten. Die Apple-Aktie hat seit Jahresbeginn einen beeindruckenden Kurssprung um knapp 80 Prozent hingelegt und neue Allzeithochs erreicht. Dabei konnte der iPhone-Konzern beim Börsenwert die Marke von 1 Billion US-Dollar zurückerobern. Der NASDAQ 100 hat seinerseits in 2019 rund 35 Prozent an Wert zugelegt. Es ist wenig erstaunlich, dass die Performance der Technologiewerte damit besser als im Fall des Dow Jones (+21 Prozent) und des S&P 500 (+27 Prozent) ausfällt.

Den vollständigen Artikel lesen ...