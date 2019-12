Die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen hat seit Anfang Oktober rund 30 Prozent zugelegt. Alleine in der Vorwoche waren es rund sechs Prozent. Damit rückt sogar das bisherige Allzeithoch in greifbare Nähe. Dank der dynamischen Aufwärtsbewegung der letzten Monate ist der Kurs am Freitag bis auf 742,60 Euro geklettert. Aus charttechnischer Sicht wurde dabei der horizontale Widerstand im Bereich von 730 Euro geknackt. Das Jahreshoch von Anfang April bei 746,20 Euro und das bisherige ...

