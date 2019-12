Wien (www.anleihencheck.de) - Die seit Freitag vorletzter Woche unter staatliche Aufsicht gestellte Banca Popolare di Bari wird nun von staatlicher Seite unterstützt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Summe würden EUR 900 Mio. bereitgestellt, die aber nicht direkt an die Bank fließen sollten. Vielmehr werde das Kapital der staatlichen Entwicklungsbank (MCC) erhöht, welche gemeinsam mit dem Einlagensicherungsfonds (FITD) und möglichen anderen Investoren, die Sanierung der Bank übernehmen solle. Vor dem Einschreiten der Aufsicht habe sich die harte Kernkapitalquote der Bank nur noch auf 6,22% belaufen. Die Rettung sei laut italienischer Regierung notwendig geworden, da circa 70.000 Sparer keine Einlagen, sondern Anteilscheine an der Bank gehabt hätten, wodurch schwerwiegende soziale Auswirkungen in der Region (Mezzogiorno) befürchtet worden seien. (News vom 19.12.2019) (23.12.2019/alc/n/a) ...

