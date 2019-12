Zürich (ots) - Erneuerbare Gase, die als Brenn- und Treibstoffe eingesetzt werden, haben ein grosses Potenzial, die Energieversorgung nachhaltig und klimafreundlich zu gestalten. Neben Biogas und synthetischem Methan entwickelt sich auch grüner Wasserstoff zu einem wichtigen Bestandteil im künftigen Energiesystem. An unserem Medienfrühstück zeigen wir die Trends in der nationalen und internationalen Entwicklung auf. Die Erkenntnis, dass erneuerbare Gase einen wichtigen Beitrag leisten können zur Dekarbonisierung, setzt sich immer mehr durch. Dazu kommt, dass die Umwelt- und Klimabilanz von Biogas noch besser ist als gedacht. Wir präsentieren dazu die neusten Ökobilanzen.TreffpunktDas VSG-Medienfrühstück findet im Rahmen der Swissbau 2020 statt, der grössten Baufachmesse, die vom 14. bis 18. Januar 2020 in Basel durchgeführt wird. Der gazenergie Stand befindet sich in der Messe Basel in der Halle 1.2 im 2. Stock (Stand A58).AnmeldungAus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns Ihre Teilnahme per E-Mail (thomas.hegglin@gazenergie.ch) kurz zu bestätigen. Sie erhalten von uns anschliessend ein Eintrittsticket für die Swissbau.Kontakt:Thomas Hegglin, Verband der Schweizerischen Gasindustrie,Leiter KommunikationTel: +41 44 288 31 31Direkt: +41 44 288 32 62E-Mail: thomas.hegglin@gazenergie.chOriginal-Content von: Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059467/100839186